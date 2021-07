Covid: Lorefice (M5s) su certificato verde, soddisfazione per visite nei reparti, accolta nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Affari sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice, esprime "grande soddisfazione per l'introduzione nel decreto che norma l'uso del Green pass di una proposta emendativa a firma mia e della collega Celeste D'Arrando al decreto Riaperture che - continua la parlamentare in una nota - prevede la possibilità di accesso alle sale d'attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati attraverso la certificazione Covid. L'isolamento a cui sono stati costretti molti malati a causa dell'emergenza Covid, soprattutto le persone anziane e quelle con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ospiti nelle strutture sanitarie - prosegue l'esponente del M5s -, ha avuto un impatto negativo sulla loro serenità e ha aggiunto sofferenza a sofferenza. Per questo la riapertura dei reparti alle visite grazie al Green pass è una notizia positiva, un obiettivo a cui il Movimento cinque stelle stava lavorando da tempo". (Com)