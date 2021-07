Difesa: Trenta (Idv), velocizzare procedure per l’accoglienza in Italia degli interpreti afghani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa ed esponente dell'Italia dei valori, afferma: "Oggi mi ha scritto uno degli interpreti afghani che ha lavorato con noi in Afghanistan. In tanti mi hanno chiesto aiuto - continua su Facebook - e ho fatto arrivare a chi di competenza le loro missive ma i tempi sono lunghi e abbiamo la responsabilità di accelerarli. Questo è il messaggio: 'La situazione della sicurezza in Afghanistan, soprattutto a Herat, è davvero pessima. E so che se i talebani occuperanno completamente Herat, sarò in cima alla lista delle persone che verranno uccise da loro. Dato che ho servito per le forze italiane per 11 anni. Il governo italiano dovrebbe agire prima su di me e su altri come me'". Trenta aggiunge: "Faccio appello a tutte le forze politiche perché si impegnino per velocizzare questo processo. Coloro che restano nel Paese dopo aver lavorato con le forze straniere, subiscono e subiranno persecuzioni e vendette dopo essere stati accusati di essere spie o infedeli. Invito tutti coloro che possono fare qualcosa a velocizzare le procedure per l’accoglienza in Italia". (Rin)