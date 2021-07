Unesco: Draghi, proclamazione Padova motivo di gioia e orgoglio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sottolinea che "la proclamazione dei cicli di affreschi del XIV secolo di Padova a Patrimonio mondiale dell’Unesco è motivo di gioia ed orgoglio per tutto il Paese. Mi congratulo - continua il premier in una nota - con tutte le autorità e le amministrazioni che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato, in particolare con il ministro Dario Franceschini, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, il presidente della regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova, Sergio Giordani". (Com)