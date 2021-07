© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 574 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardi, a fronte di 16.011 tamponi effettuati. Non si registrano decessi e il numero dei morti dall’inizio della pandemia resta invariato rispetto a ieri, per un totale di 33.815. I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono 153, mentre sono 26 (-1 rispetto a ieri) quelli che si trovano in terapia intensiva. (Rem)