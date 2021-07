Marocco: ambasciatore in Italia, caso Pegasus è “montatura per screditare il Regno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni riferimento al Marocco come parte delle presunte intercettazioni telefoniche realizzate attraverso il software Pegasus è una semplice montatura che vuole screditare l’immagine delle istituzioni del Regno. È quanto dichiarato dall’ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, in una nota. Per questo le autorità marocchine hanno deciso di intentare due processi giudiziari, uno presso i tribunali marocchini, e una causa davanti al Tribunale penale di Parigi contro le organizzazioni Forbidden Stories e Amnesty International, accusate dal Regno di diffamazione. diffamazione. “Il Marocco aveva chiesto più volte agli autori delle accuse a fornire le prove del coinvolgimento del Regno, ora sarà la giustizia a obbligare le organizzazioni a presentare le prove necessarie”, ha dichiarato l’ambasciatore, il quale ha sottolineato che il Marocco non ha mai avuto legami commerciali o contrattuali con la società di sicurezza israeliana che ha sviluppato Pegasus, Nso. “Questa campagna di diffamazione vuole attentare all’unico Paese della sponda sud del Mediterraneo stabile e in grado di contribuire ai processi di pace nella regione”, ha proseguito Balla, aggiungendo che qualcuno è probabilmente infastidito “dal rafforzamento della sovranità economica del Paese e dal suo ruolo come attore importante nella regione”. (segue) (Res)