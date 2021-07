Marocco: ambasciatore in Italia, caso Pegasus è “montatura per screditare il Regno” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per intercettare 10 mila utenti telefonici, accusa mossa nei confronti del Regno, “sono necessari circa 100 mila agenti, con un investimento di 3 miliardi e 200 milioni di dollari, quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo marocchino”, ha dichiarato l’ambasciatore, sottolineando l’impossibilità di un simile investimento e di una tale mobilitazione delle forze di sicurezza da parte del Regno. Balla ha menzionato anche l’Italia, citando il caso di Romano Prodi, il quale ha dichiarato di “essere spiato dal Marocco, nonostante abbia sempre goduto della più ampia stima da parte del Regno”, ha sostenuto l’ambasciatore. “Sbaglia chi crede di tormentare il Paese con queste accuse fittizie. Il Marocco, forte delle sue istituzioni democratiche e della coesione della sua società, farà fronte a ogni tentativo orchestrato da parti interessate per screditare i suoi servizi di sicurezza, conosciuti dalla comunità internazionale per la loro efficacia”, ha concluso Balla. (Res)