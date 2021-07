Giustizia: Bernini (FI), su riforma serve coerenza, va approvata subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "gli ultimi sviluppi dello scontro interno alla magistratura, con il tentativo di archiviare la stagione dei veleni scaricando tutte le colpe su Palamara, conferma la necessità di profondi cambiamenti nel sistema giudiziario, e la riforma Cartabia è solo un primo passo, ma significativo perché finalmente capovolge la logica giustizialista". La parlamentare aggiunge in una nota: "Per Forza Italia servirebbero modifiche più incisive, a partire dalla separazione delle carriere, ma abbiamo coerentemente sostenuto la mediazione della ministra e non intendiamo rimetterla in discussione. Ci aspettiamo uguale senso di responsabilità da parte di tutta la maggioranza: è una questione di serietà, visto che c’è già stato il via libera unanime del Consiglio dei ministri". (Com)