Covid: Marsella (Casapound), anche noi in piazza senza simboli contro green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partecipiamo a queste manifestazioni da cittadini, senza i nostri simboli. Spero siano proteste di popolo e che non vengano strumentalizzate". Così in una nota Luca Marsella, consigliere municipale a Roma di Casapound, commentando le manifestazioni di piazza in corso nelle maggiori città italiane per protestare contro la misura del Green Pass imposta dal governo. "Non si tratta - aggiunge Marsella - di essere negazionisti o NoVax. Il Green Pass è una misura orrenda e ridicola che metterà a rischio le piccole e medie imprese: sarà un danno ulteriore per la nostra economia". (Com)