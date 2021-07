Milano: De Corato (Fd'I), 210 firme in poche ore contro Area B e Area C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La diminuzione dei posti auto - ha aggiunto De Corato -, la riduzione delle corsie con conseguente aumento dell'ingorgo del traffico, la difficoltà di procedere per i mezzi di soccorso e l'insicurezza del tracciato non sono passate inosservate come, forse, sperava questa Amministrazione. Create, con un po' di vernice, dall'impeto green di questa Giunta, le nuove piste ciclabili hanno generato, come era prevedibile, il malcontento di commercianti e residenti. Ribadisco di non essere contrario alla mobilità sostenibile, ma ritengo che per la realizzazione di piste ciclabili sia necessario un progetto attento che tenga conto della sicurezza, sia dei ciclisti che degli altri utenti della strada, e della viabilità". "Abbiamo raccolto oltre 250 firme, la gente si avvicina ai banchetti esasperata, non ne può più di questa giunta ideologica, domani mattina sarò presente al banchetto di Alzaia Naviglio Grande angolo via Valenza, organizzato dai consiglieri di Fd'I del Municipio 6 . Passerà per un saluto anche il nostro candidato Luca Bernardo". (Com)