Spagna: arrestati 26 membri di una rete dedita al traffico di hashish a Malaga

- La Guardia civil spagnola ha arrestato 26 persone appartenenti a un'organizzazione criminale che introduceva grandi quantità di hashish nella costa orientale di Malaga. Sono stati sequestrati 3.362 chili di hashish, tre barche, 1.600 litri di carburante, 16 veicoli (due di fascia alta che erano stati rubati), armi da caccia, pistole e armi da guerra, oltre a numerose munizioni. Durante i mesi dell'operazione, i membri dell'organizzazione non hanno esitato a speronare i veicoli della polizia quando stavano per fermarli. In una di queste occasioni, mentre trasportavano 20 balle di hashish in un furgone, scortato da tre auto appartenenti al gruppo, hanno speronato i veicoli della polizia, mettendo a rischio la loro vita e quella degli agenti. Poco dopo, in un terreno di Adra (Almeria), sono state sequestrate 60 balle di hashish e arrestate le 8 persone che custodivano la droga. L'organizzazione disponeva di contatti e strutture anche a Gibilterra, Marbella e Almeria. (Spm)