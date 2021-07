Kosovo: ex capo negoziatore per dialogo con Serbia, accordo di Washington va attuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Skender Hyseni, l’ex capo negoziatore del Kosovo per il dialogo con la Serbia, ha detto che il primo ministro kosovaro Albin Kurti dovrà attuare l’accordo di Washington nella sua interezza. Parlando all’emittente televisiva “T7”, Hyseni ha detto che il premier dovrà attuarlo “articolo per articolo”. “Il Kosovo non ha possibilità di ottenere nuove partecipazioni senza il supporto di partner mondiali importanti”, ha affermato. L’ex capo negoziatore ha inoltre accusato Kurti di usare il dialogo con la Serbia a fini elettoralistici e sospetta che non si raggiungeranno risultati se il processo continuerà nella stessa maniera. Kurti “percepisce ogni suo movimento come parte della campagna” elettorale, afferma Hyseni. (segue) (Alt)