Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo a Bruxelles riguarda status dei rapporti tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia a Bruxelles riguarda lo status dei rapporti tra i due Paesi. E' quanto affermato dal premier kosovaro Albin Kurti. "Oggni sono 11 anni da quando la Corte internazionale di giustizia ha certificato la legalità dell'indipendenza del Kosovo", ha dichiarato Kurti scrivendo su Twitter. "Meno di due mesi dopo, le Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione per invitare al dialogo per la pace e per il progresso tra Kosovo e Serbia", ha affermato il premier kosovaro precisando che il dialogo a Bruxelles va incentrato sullo status dei rapporti tra i due Paesi. (segue) (Alt)