Olimpiadi: sottosegretario Mulè sente carabiniere Vito Dell'Aquila e si complimenta per oro

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha sentito telefonicamente il carabiniere Vito Dell'Aquila, subito dopo la cerimonia di premiazione e si è complimentato con lui per l'oro nel Taekwondo -58 chili appena vinto alle Olimpiadi di Tokyo. "Ci ha fatto emozionare fino all'ultimo calcio, quando dopo una splendida rimonta si è imposto vincendo l'oro", ha detto il sottosegretario che ha tra le sue deleghe quella per la promozione e il coordinamento delle attività sportive militari. Con Dell'Aquila, l'onorevole Mulè si è poi complimentato per la compostezza durante l'esecuzione dell'Inno di Mameli. "Nonostante la mascherina si sentivano distintamente le parole dell'inno... Abbiamo cantato e ci siamo commossi con lei. Adesso, la aspettiamo in Italia!", ha concluso il sottosegretario. (Com)