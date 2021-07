Cipro-Israele: ministro Esteri cipriota Christodoulides da domani in visita nello Stato ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Cipro, Nikos Christodoulidis, inizierà domani una visita di lavoro di due giorni in Israele su invito del suo omologo israeliano Yair Lapid. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Nicosia in un comunicato, secondo cui lunedì prossimo Christodoulides avrà un incontro faccia a faccia con Lapid nonché ampie consultazioni alla presenza delle delegazioni ufficiali dei due Paesi, durante le quali saranno riaffermate le relazioni bilaterali in costante espansione tra Cipro e Israele e saranno presi in considerazione i modi per rafforzarle ulteriormente in una serie di settori specifici. Saranno inoltre discusse questioni relative alla promozione della cooperazione e del dialogo regionali e si scambieranno opinioni, tra l'altro, sulla situazione nel Mediterraneo orientale, nonché sulle relazioni Ue-Israele. Da parte sua, il ministro Christodoulides informerà anche sugli ultimi sviluppi della questione di Cipro, alla luce delle nuove attività della Turchia, soprattutto in relazione all'area chiusa di Famagosta. (segue) (Res)