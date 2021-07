Cipro-Israele: ministro Esteri cipriota Christodoulides da domani in visita nello Stato ebraico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il ministro degli Esteri cipriota incontrerà la nuova ministra dell'Energia israeliano, Karine Elharrar, con la quale scambierà opinioni sulla cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'energia e dello sfruttamento delle risorse naturali, nonché sulla prospettive di un ulteriore rafforzamento della cooperazione regionale in questi settori. Durante il suo soggiorno in Israele, Christodoulides sarà inoltre ricevuto in incontri separati dal presidente israeliano Isaac Herzog e dal primo ministro Naftali Bennett, con i quali avrà l'opportunità di discutere questioni relative alle relazioni bilaterali tra Cipro e Israele, la questione cipriota, nonché gli affari regionali e internazionali di interesse comune. La visita di Christodoulides a Gerusalemme segue quella effettuata questa settimana dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, il quale ha avuto un incontro con l'omologo israeliano, Yair Lapid con cui ha discusso dell'ottimo livello delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e degli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente. Nel corso dei colloqui tra le delegazioni greca e israeliana sono stati inoltre discussi il rafforzamento dei legami bilaterali in tutti i campi, nonché le recenti "azioni illegali turche". Le due parti hanno quindi riaffermato la loro solidarietà con Cipro in merito ai recenti annunci sulla riapertura della spiaggia di Varosha nel comune di Famagosta. Inoltre, le due delegazioni anche discusso delle relazioni dell'Ue con Israele. (segue) (Res)