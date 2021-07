Giustizia: Gasparri (FI), sconcerto per intervista Davigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, esprime "grande sconcerto per l'intervista di Davigo ad un importante quotidiano. L'ex magistrato, a mio avviso - continua il parlamentare in una nota -, conferma di avere violato una lunga serie di regole e norme. In effetti è sottoposto ad indagine a Brescia, ma in base al principio di autodifesa che la magistratura troppe volte ha dimostrato di preferire, difficilmente andrà incontro a sanzioni. Quanto afferma Davigo è sconcertante. Documenti di indagini riservati illustrati, come già si sapeva, a innumerevoli personaggi, del Csm e non. Emerge ancora una volta una condotta più che discutibile dell'esponente della Cassazione Salvi, del quale ho chiesto da tempo le dimissioni. Tanti altri sono i protagonisti di una violazione sistematica di leggi". L'esponente di FI aggiunge: "Eppure in parlamento non abbiamo varato la commissione di inchiesta sulla magistratura, che appare urgente e indispensabile, ancor più di una riforma della giustizia, che sicuramente rappresenta un passo in avanti, ma che a causa del condizionamento grillino e delle esitazioni del Pd, ancora non è sufficiente. Forza Italia è favorevole ai cambiamenti di cui si parla, ma faremo ancora di più quando il centrodestra avrà la maggioranza del parlamento e il governo del Paese, grazie a libere e democratiche elezioni. Faremo una riforma parziale, ma siamo pronti a una riforma sostanziale, per espellere la politica dal mondo della magistratura. E per porre fine per sempre a vicende inquietanti - conclude Gasparri - come quelle che Davigo con temeraria eloquenza ha illustrato in un'intervista. Povera Repubblica". (Com)