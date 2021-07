Egitto: parlamento, al voto domani legge su tassazione acqua usata per irrigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto voterà domani una legge che impone tasse sull’acqua utilizzata per l’irrigazione, a causa della continua diminuzione delle risorse idriche del Paese. Lo rivela il quotidiano egiziano di stato “Al Ahram”, sottolineando che la legge mira a introdurre un sistema più efficace per la gestione delle risorse idriche in Egitto in un momento caratterizzato dalla diminuzione delle risorse idriche. Il portavoce del ministero dell'Irrigazione, Mohamed Ghanem, ha affermato che la legge non vuole "vendere acqua per l'irrigazione agli agricoltori", ma cerca solo di razionalizzare l'uso dell'acqua del Nilo e delle principali fonti idriche imponendo tasse sul funzionamento di macchinari in grado di pompare enormi quantità di acqua per l’irrigazione dei campi su vasta scala.(Cae)