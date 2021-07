Egitto: fonti stampa, possibili cambiamenti all’interno dell’esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto si riunirà nelle prossime ore per discutere di probabili cambiamenti all’interno del governo. Lo hanno rivelato alcune fonti all’agenzia “Nova”, sottolineando che il parlamento non ha dichiarato le ragioni specifiche della sessione convocata per il 25 o il 26 luglio. Secondo le fonti, sarebbe in corso un dialogo con Mahmoud Mohieldin, direttore esecutivo per l’Egitto del Fondo monetario internazionale (Fmi), affinché egli possa ricoprire un incarico di rilievo all’interno del governo egiziano.(Cae)