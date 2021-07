Covid: ministero Salute, decreto consente a parenti visite in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l'uso del Green pass, è previsto per i parenti dei pazienti l'accesso alle sale d'attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri. E' quanto precisano fonti del dicastero della Salute in risposta all'appello odierno di Italia viva, indirizzato al titolare del ministero, Roberto Speranza, per consentire ai parenti le visite in ospedale. (Rin)