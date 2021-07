Colombia: presidente Duque conferma primo caso di variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia Ivan Duque ha confermato la presenza della variante Delta del Covid-19 nel Paese. "L'Istituto superiore di sanità ha individuato la presenza della variante Delta nel nostro Paese, in un caso che è stato sottoposto ad esame nella città di Cali e che ovviamente è già stato trattato con tutti i protocolli medici", ha spiegato Duque. Si tratta di un colombiano rientrato dagli Stati Uniti, dove si trovata dal mese di giugno. La Colombia ha già segnalato la presenza della variante gamma (rilevata per la prima volta in Brasile) in più di 25 dipartimenti, e della variante alfa (precedentemente nota come britannica) in 7 dipartimenti. (Mec)