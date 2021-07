Ostia: De Priamo-Masi (Fd'I), lavori "elettorali" M5s trasformano lungomare in inferno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I grillini, ormai alla frutta, hanno trasformato il Lungomare di Ostia in un inferno per fare una becera campagna elettorale di fine mandato". Lo dichiarano in una nota il Capogruppo in Assemblea capitolina Andrea De Priamo e il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi. "Altri parcheggi tolti sul Lungomare della Capitale proprio nel pieno della stagione. Ci chiediamo perché non si è provveduto a fare i lavori nei mesi in cui l'afflusso di gente sul Litorale è minore e invece si sia deciso di aspettare proprio il periodo estivo per creare disagi a cittadini, commercianti, automobilisti, residenti, insomma proprio a tutti. Un modo di amministrare che lascia esterrefatti e palesa tutta la inadeguatezza di questa compagine pentastellata. Dal 26 luglio a fine agosto per i lavori sulla ciclabile divieto di sosta sul lungomare centrale da piazzale Magellano a via dei Navicellari, questa è l'ultima trovata geniale del M5s che provocherà ancora più problemi a chi deciderà di venire al mare e non troverà parcheggio e alla viabilità. Chiedere spiegazioni alla Raggi è inutile, ci auguriamo solo che a questo punto siano gli ultimi danni alla città prima di andare definitivamente a casa". (Com)