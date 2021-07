Grecia: sisma di magnitudo 4.8 nell'isola di Creta, segnalati lievi danni materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 4.8 si è verificato nelle prime ore di questa mattina nell'isola di Creta, causando alcuni danni materiali, principalmente a vecchi edifici. Il sisma, riferisce il quotidiano "Khatimerini", si è verificato pochi minuti dopo le 5 del mattino con l'epicentro situato a 22 chilometri a sud-est del capoluogo dell'isola, Iraklio, a una profondità di 4,5 chilometri. Secondo le autorità locali, il sisma ha frantumato le finestre e causato crepe nei muri delle case nella zona di Arkalohori. Sono state registrate anche una serie di scosse di assestamento. Parlando all'emittente radiofonica "Skai", il presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dei terremoti, Efthymios Lekkas, ha sottolineato che il terremoto non dovrebbe essere motivo di particolare preoccupazione in quanto tali magnitudo sono normali nella regione. (Gra)