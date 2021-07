Milano 2021: Rocca e Ferrarese (Fd'I): più sicurezza per quartiere Porta Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Francesco Rocca e Mattia Ferrarese, candidati rispettivamente al Consiglio comunale e al Municipio 3 a Milano con Fratelli d'Italia evidenziano che: "Da troppo tempo i bastioni di Porta Venezia e le vie limitrofe, soprattutto via Vittorio Veneto e via Lecco, sono ostaggio dell'illegalità e del degrado prodotti dallo spaccio di droga, da aggressioni, furti, estorsioni e dalla movida selvaggia. Con la complicità di un'amministrazione comunale che ha preferito concentrarsi su eventi e azioni farciti di propaganda come la marcia immigrazionista, il pride e le piste ciclabili, ma distante dai problemi dello storico quartiere”. “Continuiamo la nostra battaglia per chiedere più sicurezza a Milano, dal centro ai quartieri periferici. A differenza dell'attuale presidente del Municipio 3 che sogna la pedonalizzazione di corso Buenos Aires, noi sogniamo Porta Venezia più vivibile, equilibrando il diritto al riposo dei residenti con i diritti delle attività commerciali" si legge nella nota. (Com)