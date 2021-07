Francia: migliaia di manifestanti in piazza contro il pass sanitario, tensioni a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi in tutta la Francia contro l'estensione della tessera sanitaria e la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per alcune professioni. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "Franceinfo", alcuni scontri sono scoppiati nella capitale Parigi tra manifestanti e polizia. Secondo le autorità, sono attesi circa 110 mila manifestanti in tutto il paese, tra cui diverse migliaia a Parigi, 5 mila a Valence, 2 mila a Metz e più di 1.500 persone a Lille. In strada ci sono gilet gialli, No Vax, esponenti della destra sovranista e della sinistra radicale. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Lci", solamente a Parigi sono in corso tre cortei annunciati alla prefettura: il primo partirà dalle 11:00 del mattino dal primo arrondissement per raggiungere la spianata degli Invalides, mentre il secondo partito a mezzogiorno da piazza della Bastiglia in direzione del 17mo arrondissement, il terzo partito alle 14:30 e organizzato da Florian Philippot, ex vicepresidente del Rassemblement National oggi leader del partito euroscettico Les Patriotes, che ha dato appuntamento ai suoi sostenitori a piazza del Trocadero. Le manifestazioni arrivano nel giorno in cui il Senato è chiamato a votare il testo della legge sulla proroga della tessera sanitaria, dopo che ieri i senatori hanno dato il primo via libera in commissione al disegno di legge che prevede l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e alla controversa proroga del lasciapassare sanitario, quest'ultima legata al ripristino dello stato di emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi il primo ministro, Jean Castex, ha affermato che il governo sarà "intrattabile" nei confronti di chi ricorrerà alla violenza. (Frp)