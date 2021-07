Unesco: Franceschini, con Padova Urbs Picta e Montecatini tra grandi città termali d’Europa arrivano a 71 i riconoscimenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, sottolinea che "con Padova Urbs Picta e Montecatini tra le grandi città termali d’Europa, diventano 57 i siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità: insieme ai 14 iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell’umanità, diventano così 71 i riconoscimenti Unesco riguardanti il patrimonio culturale italiano. Padova diventa poi, insieme a Tivoli, una delle poche città al mondo a custodirne due: un primato che rafforza la leadership culturale dell’Italia, ribadisce la vastità del patrimonio culturale nazionale e riconosce il ruolo delle comunità nella tutela e promozione dei propri beni". L'esponente dell'esecutivo commenta, in una nota, l’iscrizione dei due siti nella lista del patrimonio dell’umanità avvenuta oggi per decisione del Comitato del Patrimonio mondiale nel corso della 44a sessione in corso a Fuzhou (Cina) e ringrazia la sottosegretaria Lucia Borgonzoni che ha seguito l’iter di queste candidature. (segue) (Com)