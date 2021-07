Unesco: Franceschini, con Padova Urbs Picta e Montecatini tra grandi città termali d’Europa arrivano a 71 i riconoscimenti italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato - prosegue la nota - ha riconosciuto il sito delle grandi città termali d’Europa, composto da 11 città in 7 Stati - Montecatini Terme in Italia, Baden bei Wien in Austria, Spa in Belgio, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně nella Repubblica Ceca, Vichy in Francia, Bad Ems, Bad Kissingen Baden Baden in Germania e Città di Bath nel Regno Unito - quale eccezionale testimonianza della cultura termale, un fenomeno specificatamente europeo che ha avuto la sua massima espressione a partire dal XVIII fino agli anni '30 del XX secolo. "Le grandi città termali d'Europa” rappresentano un importante interscambio di idee innovative che hanno dato impulso a progressi nel campo della medicina e della balneologia e all’incremento delle attività ricreative attraverso la valorizzazione delle sorgenti naturali e lo sviluppo di città, quartieri, parchi, architetture e infrastrutture dedicati alla salute e al tempo libero, influenzando lo sviluppo e la popolarità delle città termali in tutta Europa e in altre parti del mondo. (segue) (Com)