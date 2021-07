Covid: Serracchiani (Pd) su certificato verde, basta sabotaggi da destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, osserva: "Forse siamo finalmente a una svolta decisiva nella lotta al Covid, però dobbiamo crederci e fare fronte comune per convincere le persone a vaccinarsi e, se necessario, rendere obbligatorio il vaccino per altre categorie strategiche oltre ai sanitari. Ma tutto sarà più difficile - continua la parlamentare in una nota - se le destre non smettono di sabotare lo sforzo di milioni di italiani. L'attacco di Meloni al Green pass, l'atteggiamento ribellista di pezzi della Lega vicinissimi a Salvini, le sue stesse posizioni ancora ambigue, sono ostacoli oggettivi all'immunità collettiva". (Com)