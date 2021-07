Milano: assegnati i primi sette immobili dismessi a operatori del sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fondazioni pagheranno 180mila euro di canone per la durata del diritto di superficie ed erogheranno servizi a favore della città per 11 milioni di euro. La Fabbrica Ghiaccioli Kociss s.n.c. rilancerà lo stabile di via Rizzoli 13 A, con un accordo che prevede 50mila euro di investimento in lavori e un canone annuo d'affitto pari a 275mila euro per la creazione di una scuola di gelateria con la successiva possibilità di apertura di un punto vendita. La British School of Milan invece si è aggiudicata l'acquisto, con 625mila euro, dell'area di via Marazzani per l'apertura di un edificio scolastico con servizi destinati alla cittadinanza (1 milione di euro l'anno destinati a borse di studio e lezioni alla comunità locale). La cascina di via Celio-Paravia 22 sarà ristrutturata dalla Fondazione Terzo Luogo ETS che pagherà un canone di 297mila euro per la durata del diritto di superficie e investirà 9,3 milioni di euro per realizzare uno spazio culturale-educativo (biblioteca multimediale, servizi per l'infanzia, laboratori di creatività e formazione) che fornirà servizi quantificati in 3 milioni di euro l'anno. I locali abbandonati di via Graf Arturo 29 riprenderanno vita grazie al progetto di Fondazione Arché Onlus, che ha acquistato il sito per 600mila euro e prevede di istituire una trattoria sociale, un presidio sanitario territoriale, un asilo nido e una comunità mamma-bambino, con una ricaduta di servizi a favore del territorio quantificata in 4 milioni di euro. L'associazione All Family infine recupererà gli spazi di via Bianchi d'Espinoza 7 per l'insediamento di attività di natura socio-culturale negli spazi liberi, a cura delle associazioni già presenti negli spazi occupati. Il canone annuo è di 20 euro a metro quadro. (Com)