© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende la discarica di Albano Laziale, il cui settimo invaso avrebbe dovuto riaprire lunedì 26 luglio per effetto della ordinanza sindacale firmata da Virginia Raggi, sindaca di Città metropolitana, non aprirà poiché la proprietà del sito non ha potuto fornire a oggi le coperture finanziarie necessarie. (Rer)