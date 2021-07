Milano 2021: Bernardo, non sarò un sindaco sceriffo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo ha affermato che nel caso venisse eletto non sarà un sindaco sceriffo: "Lo sceriffo non l'ho fatto nemmeno a Carnevale in corsia: ho fatto il clown e altre cose, ma nel mio reparto non ci sono nemmeno le armi giocattolo". Lo ha detto a margine del festival "Il Perù in Milan" che si terrà oggi e domani in via Quintiliano 46, nell'ambito del discorso sull'accusa che gli è stata rivolta dal consigliere regionale di + Europa Michele Usuelli di portare la pistola in corsia. "Attualmente è in cassaforte da tanto tempo, anche perché al momento non ho necessità di portarla. L'arma è in cassaforte e lì rimane" ha sottolineato Bernardo (Rem)