Voghera: Bernardo, è riprovevole usare la morte di un uomo per fini politici

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo ha definito "riprovevole che la politica utilizzi una morte per motivi e fini politici", commentando l'episodio di Voghera a margine dell'inaugurazione del festival "Il Perù in Milan" che si terrà oggi e domani presso la scuola di calcio Acd Macallesi in via Marco Fabio Quintiliano 46. "Quando c'è una morte si sta in silenzio, si rispetta la morte di un uomo e sarà la magistratura che troverà le motivazioni. Certo è che non si va in giro con la pistola col colpo armato e sicuramente non si usa l'arma". In conclusione, Bernardo ha affermato di condannare "assolutamente" l'episodio di Voghera, "se questi sono i fatti". (Rem)