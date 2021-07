Cuba-Russia: Mosca invia oltre 88 tonnellate di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi l’invio di due aerei militari con aiuti umanitari per Cuba. “In accordo con l'ordine del comandante in capo delle forze armate russe, Vladimir Putin, aerei da trasporto militare stanno consegnando aiuti umanitari a Cuba", si legge nel comunicato del ministero ripreso dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Gli aerei, due aerei An-124 Ruslan, sono decollati dall'aeroporto di Chkalovsky, vicino Mosca. I velivoli consegneranno cibo, dispositivi di protezione individuale e oltre 1 milione di mascherine mediche a Cuba, per un totale di oltre 88 tonnellate di carico. (Rum)