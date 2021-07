Università: Casa (M5s), "Universitalia" splendida occasione di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una mattina di confronto prezioso, un'occasione unica nella quale abbiamo annullato qualsiasi distanza tra Parlamento, governo e territorio, dando spazio alle voci della ministra per l'Università e la Ricerca Maria Cristina Messa, dei ricercatori, dei deputati impegnati a portare avanti le riforme inerenti al mondo accademico in commissione Cultura. Bagheria è diventata il centro della discussione sull'impatto degli investimenti inerenti il Pnrr, sulle nuove leggi riguardanti le carriere universitarie, sulle lauree abilitanti, sull'abolizione del divieto d'iscrizione a due corsi di laurea. È stato un convegno di alto profilo, ma anche uno splendido momento di democrazia partecipata". Lo afferma Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura alla Camera, a margine dei lavori di "Universitalia", incontro tenutosi oggi a Villa Palagonia (Bagheria) sul tema delle riforme universitarie. "Non è mai accaduto prima d'ora che l'Università e la ricerca fossero così al centro della vita parlamentare e dell'intervento dell'esecutivo - continua la deputata del Movimento cinque stelle in una nota -. Tutte le missioni del Recovery plan sono attraversate dal problema dell'innovazione. Ma senza riforme e semplificazioni non riusciremo mai a investire i fondi europei nella maniera dovuta. Per questo in appena un mese l'Aula di Montecitorio ha approvato due provvedimenti fondamentali - quello sulle carriere nella ricerca e quello sulle lauree abilitanti - e si avvia a discuterne un terzo, quello sull'abolizione del divieto di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea. Stiamo lavorando con la massima intensità per non perdere il treno della ripresa e innescare finalmente quel circolo virtuoso che tanto serve all'università e alla società italiana". (Com)