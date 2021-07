Stadio Roma: Raggi, aspetto i Friedkin in Campidoglio, noi siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo Stadio della Roma "ora aspettiamo la presentazione di un progetto. Si è chiuso il capitolo di Tor di Valle, se ne apre uno nuovo per la Roma e per la città. Il nuovo stadio è accolto con favore da questa amministrazione perché porterà investimenti e posti di lavoro in un periodo economico molto delicato". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi un un’intervista al quotidiano Corriere dello Sport, in merito alla revoca di pubblico interesse su Tor di Valle di mercoledì scorso. In merito all’incontro con i Friedkin, proprietari della società As Roma, la sindaca ha aggiunto che è previsto "a brevissimo. Non mi faccia dire di più. Solo un appello: Dan e Ryan, venite in Campidoglio. Vi sto aspettando". Sui tempi dopo la presentazione di un progetto Raggi spiega che "è presto per dirlo. Il progetto stesso verrà analizzato dai vari uffici, i tecnici si parleranno. Ma noi siamo pronti a fare tutto nel più breve tempo possibile, naturalmente nel rispetto della legge. Siamo pronti, insomma". (Rer)