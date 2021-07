Stadio Roma: Raggi, determinati ad andare avanti, aspettiamo progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L' As Roma avrà il suo stadio. Dopo aver chiuso il capitolo Tor di Valle con la revoca della precedente delibera, siamo determinati ad andare avanti. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi. Aspettiamo il progetto dei Friedkin, e c'è di più: la Ss Lazio è interessata alla ristrutturazione del Flaminio. Due stadi per la nostra città, investimenti che porteranno lavoro in questo periodo di ripartenza. È la nostra priorità". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)