Catalogna: Borras (JxCat), tavolo dialogo con governo è "una allucinazione collettiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo di dialogo tra il governo della Catalogna e quello nazionale è come "un'allucinazione collettiva". Lo ha affermato la presidente del Parlamento catalano ed esponente del partito indipendentista Uniti per la Catalogna (JxCat), Laura Borras, esprimendo un forte scetticismo in merito alle trattative avviate dal presidente della Generalitat, Pere Aragones, ed il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. Le parola di Borras evidenziano le forti divergenze tra gran parte del suo partito e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) di Aragones che ha posto l'abbandono della via unilaterale all'indipendenza come uno dei punti principali del suo programma di governo. Per Borras, tutto ciò che fa il presidente Sanchez, come la recente concessione dell'indulto ai nove leader pro indipendenza per il referendum illegale del 2017 ed il corposo rimpasto di governo "è per spettacolo" ed un "piano marketing generalizzato". Interrogata in merito alle differenze tra i partner del governo, JxCat e Erc, ha riconosciuto la "cattiva esperienza" delle precedenti legislature, ma ha sottolineato il desiderio, lo sforzo e la speranza da parte di entrambe le parti di rispettare l'accordo di governabilità. (Spm)