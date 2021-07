Russia: Lavrov, Occidente restio ad adottare documento contro cristianofobia e islamofobia in area Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali stanno rallentando troppo l'adozione di una dichiarazione contro la cristianofobia, l'islamofobia e il pregiudizio contro qualsiasi altro credo religioso all'interno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista rilasciata al canale televisivo "Rossija 24". Lavrov ha affermato che il ministero degli Esteri russo e la Chiesa ortodossa russa stanno adottando misure concrete per proteggere i cristiani, soprattutto in Medio Oriente Nord Africa, ma è necessario attirare l'attenzione della comunità internazionale sulla questione. "Questo è estremamente importante. Ma questo è il modo in cui i nostri colleghi in Occidente vedono questo problema. Nonostante il fatto che la stragrande maggioranza della loro popolazione sia cristiana, per il settimo anno non siamo stati in grado di adottare un documento all'interno dell'Osce che alzerebbe la voce della comunità mondiale in difesa dei cristiani e dei musulmani in Europa, una dichiarazione contro l'islamofobia e la cristianofobia", ha detto Lavrov. (segue) (Rum)