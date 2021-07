Voghera: Lucchini (Lega), titoli e termini esasperati offendono e minacciano l'intera comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega, Elena Lucchini, coordinatrice del partito a Voghera, dichiara di trovare "deplorevole la strumentalizzazione della tragedia che ha colpito l'intera comunità di Voghera a fini politici o solo per vendere una copia in più. Titoli come 'Voghera bang bang' e l'uso di termini come 'far west' rappresentano un'offesa nei confronti dell'intera comunità e della magistratura impegnata nel far luce su quanto realmente accaduto. L'intera città di Voghera, senza distinzioni - continua la parlamentare in una nota -, chiede rispetto e toni più adeguati. Invece c'è chi fomenta con retorica spiccia da campagna elettorale una tensione che rischia di trasformarsi in terreno fertile per facinorosi. Troppe volte abbiamo visto lanciare il sasso e poi nascondere la mano davanti a situazioni di violenza gratuita. A Voghera, in queste ore, un bel tacere non fu mai scritto". (Com)