Milano 2021: Comazzi (FI), da Usuelli accusa meschina a Bernardo, invidie personali restino fuori da campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'accusa meschina che il consigliere regionale Usuelli ha lanciato dalle pagine di Repubblica questa campagna elettorale è sprofondata a un livello infimo. Questo non è più un confronto politico, una dialettica anche conflittuale tra due schieramenti contrapposti: qui siamo di fronte a uno squallido attacco personale più simile a un regolamento di conti" lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale di Regione Lombardia. "Voglio esprimere la massima solidarietà a Luca Bernardo, al quale consiglio di volare alto evitando di sprofondare in questo pantano. In questi casi bisogna essere compassionevoli e guardare oltre. Mi auguro - prosegue l'azzurro - che Usuelli si renda conto della pessima figura fatta e chieda scusa, prendendosi un periodo di vacanza del quale ha urgente bisogno. Oltre alla pistola, in quell'intervista sconcertante l'esponente radicale, anche lui medico, ha alluso al fatto che Bernardo, diventato primario in giovane età, possa essere 'stato aiutato'. Le invidie personali e la voglia di rivalsa devono restare fuori dal dibattito pubblico: in vent'anni di attività politica a Milano non ho mai assistito a una bassezza simile. Mi auguro - conclude Comazzi - che anche il sindaco Sala e tutte le forze di opposizione prendano le distanze da questo squallore, riportando il confronto nei giusti binari. I milanesi non meritano una campagna elettorale di livello così basso". (Com)