Thailandia: AstraZeneca ammette difficoltà in produzione locale vaccino anti Covid-19

- La casa farmaceutica AstraZeneca ha ammesso difficoltà nella produzione del vaccino anti Covid-19 presso la Siam Bioscience, la casa farmaceutica thailandese posseduta dal re Maha Vajiralongkorn, e ha annunciato che ciononostante riuscirà a fornire al Paese fino a 5-6 milioni di dosi al mese. Lo ha dichiarato il direttore di Astrazeneca per la Thailandia James Teague in una lettera aperta diffusa oggi alla stampa. Entro la fine di luglio, fa sapere l'azienda, verranno consegnate 11,3 milioni di dosi, come parte dell'impegno a consegnare 61 milioni di dosi complessive alla Thailandia. L’obiettivo di 5-6 milioni di dosi al mese è più basso rispetto a quello prospettato in precedenza dalle autorità thailandesi, pari a 10 milioni di dosi al mese. I ritardi nella produzione presso la Siam Bioscience, l’unico hub di AstraZeneca nell’Asia sud-orientale, si sono fatti sentire anche in altri paesi che contano sulle importazioni dalla Thailandia, come Filippine, Malesia e Taiwan. (Fim)