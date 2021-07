Milano 2021: De Corato, la mia solidarietà a Bernardo per le accuse ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'accusa da parte del consigliere regionale di + Europa Michele Usuelli verso il candidato a sindaco per il centrodestra a Milano Luca Bernardo su una presunta pistola portata in corsia, il consigliere comunale di Fd'I a Palazzo Marino e assessore regionale Riccardo De Corato sostiene in una nota: "Pochi giorni fa il sindaco di Milano aveva detto che non avrebbe alzato i toni , allora ci ha pensato chi in questa campagna elettorale è dalla sua parte, il consigliere regionale Usuelli. Le accuse, guarda caso, arrivano in coincidenza ai fatti di Voghera. Il professore Luca Bernardo è uno stimatissimo medico che ha dedicato la sua vita nella cura dei bambini e nell'affrontare il disagio giovanile, lanciare simili accuse forse descrive la paura per i compagni di Sala di perdere le elezioni a Milano. E' nel dna della sinistra usare l'arma della diffamazione, durante la campagna elettorale, quando non si hanno altri argomenti da controbattere. Domani vedrò Bernardo sui Navigli e avrò modo personalmente di esprimergli la mia solidarietà". (Com)