Russia-Uzbekistan: colloquio telefonico Putin-Mirziyoyev, focus su lotta al Covid e Afghanistan

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, con il quale ha discusso delle relazioni bilaterali e degli sforzi congiunti per combattere la pandemia di coronavirus. "Durante la conversazione telefonica con il presidente uzbeko, il presidente russo si è congratulato con Shavkat Mirziyoyev per il suo compleanno. Hanno anche discusso una serie di questioni del partenariato e dell'alleanza strategica russo-uzbeka, compresa la cooperazione nella lotta contro la diffusione del coronavirus", si legge in una nota del Cremlino. I due leader hanno anche discusso delle questioni dell'agenda regionale, compresa la situazione in Afghanistan, e hanno concordato ulteriori contatti. I presidenti hanno infine sottolineato l'importanza del lancio anticipato della produzione congiunta di vaccini contro il coronavirus in Uzbekistan, conclude la nota. (Rum)