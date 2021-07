Giustizia: Letta, sicuro che voto fiducia su riforma lo darà tutta la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sicuro che il voto di fiducia lo darà tutta la maggioranza". Lo ha sottolineato, in merito alla riforma della giustizia penale, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante la conferenza stampa a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro, con la candidata del centrosinistra alla presidenza della regione Calabria, Amalia Bruni. "Penso - ha continuato il leader del Pd - che l'apposizione della fiducia sia nella logica delle cose e sia anche naturale, perché c'è bisogno di fare rapidamente, ma soprattutto perché c'è bisogno di essere conseguenti con una discussione che c'è già stata. Una discussione che, molto bene e molto opportunamente, la ministra Cartabia ha guidato nei mesi scorsi. Credo sia importante che questo testo venga approvato con la più larga convergenza possibile in Parlamento. La riforma Cartabia è complessa, alcuni miglioramenti sono nella logica delle cose, ma per noi è una priorità, la appoggeremo. Per quanto mi riguarda, avanti in questa direzione". (Rin)