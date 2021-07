Latina: semina panico in strada a Ponza e aggredisce carabinieri, arrestato 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte a Ponza i militari della locale stazione carabinieri hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 42 enne di Roma, già sottoposto a provvedimento di avviso orale. L'uomo in località banchina nuova, infastidiva ripetutamente le numerose persone presenti con atteggiamenti provocatori cercando di danneggiare alcune autovetture parcheggiate in quella zona, i cui proprietari ed altri residenti, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri contattando telefonicamente il 112 Nue. I militari dell'arma appena arrivati sono stati minacciati dall'uomo fino al tentativo dello stesso di colpire al volto con un pungo uno di loro. I carabinieri lo hanno immobilizzarlo e ammanettarlo, inibendone qualsiasi ulteriore tentativo di aggressione, assicurando l’incolumità dei numerosi turisti presenti e la salvaguardia dei veicoli in sosta. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare in una tasca del pantalone uno sfollagente telescopico rigido che è stato sequestrato. L'arrestato è stato trattenuto presso gli uffici della stazione dei carabinieri di Ponza, in attesa del rito direttissimo e inoltre, per il tramite della Ps di Formia, verrà richiesto nei suoi confronti l’emissione di foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno in quel comune per un periodo di tre anni.(Rer)