Perù: presidente eletto Castillo, “non sono né chavista né comunista”

- Il presidente eletto del Perù, Pedro Castillo, ha dichiarato di non essere “né chavista né comunista”. Castillo ha parlato ieri durante la cerimonia di consegna delle credenziali da parte della Giuria nazionale delle elezioni (Jne). “Respingo fermamente l’idea che stiamo importando alcuni modelli da altri paesi. Non siamo chavisti, non siamo comunisti, non siamo estremisti, tanto meno siamo terroristi”, ha detto Castillo, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il presidente eletto è quindi tornato sulla sua proposta di cambiare la Costituzione in vigore, affermando che saranno i cittadini a decidere se è necessario o meno realizzare delle modifiche. Castillo ha quindi fatto un appello all’unità di tutti i peruviani. (segue) (Brb)