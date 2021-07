Lombardia: per riforma legge sanità pronto Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 luglio la vicepresidente Letizia Moratti e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia. Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge 23 i punti di discussione affrontati durante il webinar “La nuova riforma sanitaria lombarda” organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della commissione sanità della Regione Lombardia. ”Siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato Emanuele Monti, presidente III commissione sanità e politiche sociali. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende” ha aggiunto Monti. (segue) (Com)