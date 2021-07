Lombardia: per riforma legge sanità pronto Piano che vale 5 volte il Piano Marshall (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, vicepresidente Consiglio regionale Lombardo e componente III commissione sanità e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le missioni 5 e 6 del Pnrr. Sappiamo che lo stesso governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato dall’assessore Moratti, si limita al recepimento del Pnrr e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”. “Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli, componente III commissione sanità e politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare” ha aggiunto Fumagalli (Com)