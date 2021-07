Milano 2021: Mariani (MiC), Bernardo chiarisca su possesso arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele Mariani candidato sindaco della coalizione di Milano in Comune e Civica Ambientalista, in merito alla notizia riporta oggi dalla stampa sul presunto possesso di un’arma da parte del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo dichiara in una nota: "Abbiamo un potenziale sindaco con la pistola?". "Luca Bernardo - continua Mariani - dovrebbe fare chiarezza su quanto riportato e rispondere a una semplice domanda: è vero che porta con sé una pistola e gira armato anche in ospedale? Milano ha bisogno di sicurezza sociale e non di un sindaco sceriffo". (Com)