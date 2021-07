Zimbabwe: Regno Unito impone sanzioni contro il consigliere del presidente Mnangagwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha disposto il congelamento dei beni e imposto sanzioni contro Kudakwashe Tagwirei, consigliere del presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, al quale è stato vietato di recarsi nel Paese britannico. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Londra in una nota, secondo cui il ministro Dominic Raab ha inserito Tagwirei tra le cinque personalità ritenute coinvolte in gravi casi di corruzione in Guinea Equatoriale, Zimbabwe, Venezuela e Iraq. In particolare, Tagwirei è accusato per il suo presunto ruolo nella svalutazione del dollaro dello Zimbabwe, con il risultato che la maggior parte dei cittadini dello Zimbabwe non riesce ora ad accedere a prodotti di base come il cibo a prezzi accessibili. “Kudakwashe Regimond Tagwirei è stato sanzionato per aver tratto profitto dall'appropriazione indebita di proprietà quando la sua società, Sakunda Holdings, ha riscattato buoni del tesoro del governo dello Zimbabwe fino a 10 volte il loro valore ufficiale", si legge nella dichiarazione. "Le sue azioni hanno accelerato la svalutazione della valuta dello Zimbabwe, aumentando il prezzo dei beni di prima necessità, come il cibo, per i cittadini dello Zimbabwe”, conclude la nota. (Rel)