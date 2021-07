Vaticano: Prefetto Segreteria Economia, deficit di 66,3 milioni di euro, meglio di quanto ci aspettassimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno della pandemia il deficit è di 66,3 milioni di euro, ma si è attinto all'Obolo in misura minore rispetto agli anni precedenti per sostenere le spese legate alla missione. Aumentati i contributi alle Chiese più bisognose. È quanto emerge dal bilancio consolidato della Santa Sede, spiegato dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, padre Guerrero Alves, che sottolinea come quello appena trascorso sia stato "un anno difficile che ha richiesto ai dicasteri vaticani di ridurre le spese. Tutto sommato, meglio di quanto ci aspettassimo - prosegue padre Guerrero -. Non posso dire che sia stato un buon anno. Ma date le circostanze, posso dire che per il 2020, prima della pandemia, avevamo previsto a budget un deficit di 53 milioni di euro". Il Prefetto della Segreteria per l'Economia, poi, osserva: "Quando è apparso il Covid, le previsioni di deficit che abbiamo fatto nel migliore scenario sarebbero state di 68 milioni di euro e nel peggiore di 146 milioni di euro. Nello scenario medio il deficit si prevedeva di 97 milioni di euro. Così abbiamo rivisto il bilancio in marzo accettando un deficit di 82 milioni di euro. Il risultato che si è invece verificato, con un deficit di 66,3 milioni di euro, è stato leggermente migliore del migliore degli scenari ipotizzati, e decisamente migliore di quanto avevamo previsto nel bilancio rivisto in marzo. La buona notizia è che, grazie agli sforzi fatti, i risultati si avvicinano molto a quelli di un anno normale. Il deficit ordinario - conclude padre Guerrero - è inferiore di 14,4 milioni di euro rispetto al 2019: 64,8 milioni di euro nel 2020, rispetto ai 79,2 milioni di euro del 2019. Questo è senza dubbio un risultato migliore". (Civ)